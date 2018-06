Lorenzo wordt teamgenoot Márquez bij MotoGP-team Honda

Drievoudig wereldkampioen Lorenzo vervangt zijn landgenoot Dani Pedrosa bij het Japanse fabrieksteam, zo bevestigt Honda woensdag. Pedrosa kreeg eerder op dinsdag te horen dat hij voor volgend seizoen uit mag zien naar een andere werkgever.

Lorenzo verving eind 2016 Andrea Iannone bij Ducati, nadat hij grote successen had gekend bij Yamaha. De Spanjaard kon echter nooit aarden op de Italiaanse motorfiets en won afgelopen weekend in de thuisrace van Ducati op Mugello pas zijn eerste race sinds de transfer.

De vorig jaar in het kampioenschap als tweede geëindigde Andrea Dovisiozo geldt inmiddels als onbetwiste kopman bij Ducati.

Lorenzo krijgt met zijn landgenoot en viervoudig wereldkampioen Márquez voor de tweede keer in zijn loopbaan een teamgenoot van formaat. Eerder reed hij bij Yamaha samen met zevenvoudig MotoGP-kampioen Valentino Rossi en wist hij de Italiaan regelmatig te verslaan.

Petrucci

Ducati heeft al een vervanger gevonden voor Lorenzo. Danilo Petrucci schuift door van het satellietteam Pramac naar de fabrieksformatie.

Daarmee heeft het Italiaanse merk vanaf volgend jaar weer twee landgenoten als coureurs. Dovisiozo blijft namelijk aan bij Ducati.

De 27-jarige Petrucci heeft al 106 races verreden in de MotoGP en stond daarin zesmaal op het podium, al was dat nog nooit op de hoogste trede. Hij tekent voor één jaar.

Rijderscarrousel

Er is een grote rijderscarrousel gaande in de MotoGP. Zo vertrekt Andrea Iannone bij Suzuki en gaat hij waarschijnlijk rijden voor Aprillia. Pedrosa lijkt een grote kanshebber voor een plekje bij een nieuw satellietteam van Yamaha, waarvoor ook de Italiaan Franco Morbidelli in beeld is.

De Fransman Johann Zarco gaat op zijn beurt rijden voor het fabrieksteam van KTM. De Spaanse Moto2-coureur Joan Mir is in beeld om Iannone op te volgen bij Suzuki, terwijl de leider in het Moto2-kampioenschap, de Italiaan Francesco Bagnaia, de opvolger wordt van Petrucci bij Pramac-Ducati.