Dani Pedrosa vertrekt na dertien jaar bij MotoGP-team Honda

"Het is een trieste dag vandaag", zegt teambaas Yoshishige Nomura dinsdag op de site van Repsol Honda. "Ik wil Dani bedanken voor al zijn harde en succesvolle werk."

Pedrosa maakte in 2001 als vijftienjarige in de 125cc-klasse (de huidige Moto3) zijn debuut in het wegracen. Ook toen reed hij voor Honda, net als in zijn twee jaar in de 250cc-klasse (de huidige Moto2). In totaal is de kleine Catalaan dus bezig aan het achttiende jaar van zijn samenwerking met Honda.

"Ik wil Repsol Honda bedanken voor alle jaren van grote successen", aldus Pedrosa. "Ik ben door het team niet alleen als coureur, maar ook als mens gegroeid. Ik zal mijn herinneringen bij Repsol Honda de rest van mijn leven koesteren."

"Maar soms heb je in het leven nieuwe uitdagingen nodig en ik heb het gevoel dat het nu tijd is voor verandering."

Dani Pedrosa

Wereldkampioen

Pedrosa werd in 2003 wereldkampioen in de 125cc, waarna hij promoveerde naar de 250cc. In die klasse kroonde hij zich in 2004 tot de jongste wereldkampioen ooit. Een jaar later pakte hij wederom de titel.

De Spanjaard kreeg in 2006 de kans om in de MotoGP te racen. Na ruim twaalf seizoenen staat hij op 31 Grand Prix-zeges en 31 polepositions in de zwaarste klasse.

Pedrosa wist echter nooit wereldkampioen te worden in de MotoGP. Hij eindigde wel drie keer als tweede (2007, 2010 en 2012) en drie keer als derde (2008, 2009 en 2013) in de WK-stand.

Marquez

Pedrosa is de afgelopen jaren overvleugeld door zijn teamgenoot Marc Marquez. De 25-jarige Spanjaard werd in 2013, 2014, 2016 en 2017 wereldkampioen in MotoGP.

Marquez gaat ook dit seizoen aan de leiding in de WK-stand. Hij heeft 95 punten na zes van de negentien Grands Prix, 23 meer dan de nummer twee Valentino Rossi. Pedrosa, die dit jaar bij drie van de zes races de finish niet haalde, staat twaalfde met 29 punten.

Het is nog niet bekend wie volgend jaar de teamgenoot van Marquez wordt bij Repsol Honda. De regerend wereldkampioen verlengde zijn verbintenis eerder dit jaar tot het einde van 2020.