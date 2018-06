Trump weigert winnaar Super Bowl te verwelkomen in Witte Huis

De winnaar van de Super Bowl zou dinsdag de traditionele ontvangst krijgen in de presidentiële woning in Washington, maar Trump wil geen spelers ontvangen die niet staand en met de hand op het hart luisteren naar het Amerikaanse volkslied voor aanvang van wedstrijden.

Diverse spelers van het kampioensteam hadden al kenbaar gemaakt dat ze niet naar het Witte Huis af wilden reizen uit onvrede over het beleid van Trump.

De president ligt al geruime tijd in de clinch met sporters uit het American football die knielen of hun vuist opsteken tijdens het volkslied. Ze doen dat uit protest tegen het politiegeweld tegen donkere Amerikanen.

Trump vindt het gedrag respectloos; hij noemde in een van zijn boze tweets de knielende footballers zelfs "hoerenzonen".

Respect

In een verklaring zei Trump dat de spelers van de Philadelphia Eagles niet welkom zijn omdat ze het niet eens zijn met hun president, die erop staat dat ze "trots opstaan voor het volkslied, uit respect voor onze militaire helden en ons geweldige land".

Voormalig Eagles-speler Torrey Smith, die inmiddels voor Carolina Panthers uitkomt, reageerde met een tweet op de verklaring van Trump. "Zo veel leugens. 1: Er waren niet veel spelers van plan om te gaan. 2: Niemand weigerde te gaan omdat Trump eist dat we staan tijdens het volkslied. 3: De president blijft de leugen verspreiden dat spelers anti-militair zijn."

De NFL stelde in mei een nieuwe regel in die spelers verplicht om te staan tijdens het volkslied, of in de kleedkamer achter te blijven. Als spelers toch knielen krijgt hun team een boete.

Philadelphia Eagles won de Super Bowl in februari voor de eerste keer in de geschiedenis door New England Patriots met 41-33 te verslaan.