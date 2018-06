Washington Capitals één zege verwijderd van eerste Stanley Cup

In de Capital One Arena werd Las Vegas Golden Knights met 6-2 verslagen. Na de eerste periode leidden de Capitals al met 3-0.

De doelpunten van Washington kwamen op naam van zes verschillende spelers: T.J. Oshie, Tom Wilson, Devante Smith-Pelly, John Carlson, Michael Kempny en Brett Connolly. Evgeny Kuznetsov gaf vier assists.

In de voorgaande 33 keer dat een team een 3-1 voorsprong nam in de NHL-finale, won die ploeg 32 maal de titel. Alleen in 1942 ging het mis voor de Toronto Maple Leafs dat zelfs een 3-0 voorsprong weggaf.

In de nacht van donderdag op vrijdag kunnen de Capitals de eerste titel in de clubgeschiedenis veiligstellen in wedstrijd vijf van de NHL-finale, die in Las Vegas wordt gespeeld. De Golden Knights werden pas in 2017 opgericht en spelen voor het eerst om de Stanley Cup.