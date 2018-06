Recordaantal deelnemers en twee vrouwen op WK darts 2019

Dat maakte profbond PDC maandag bekend. Het is de eerste keer dat de opzet van het WK zo rigoreus wordt aangepast sinds het toernooi in 2008 naar het Alexandra Palace in Londen verhuisde.

Aan het mondiale toernooi deden altijd 72 darters mee, maar daar worden nu 24 qualifiers aan toegevoegd. Mede daardoor is het aantal sessies verhoogd van 22 naar 28. Het is nooit eerder voorgekomen dat vrouwen mee mochten doen.

"Het toernooi blijft ieder jaar groeien en we kregen het gevoel dat het van belang is om ook twee plaatsen voor vrouwen in te ruimen", verklaart PDC-voorzitter Barry Hearn op de site van de dartsbond.

Prijzenpot

Het WK was altijd al het dartstoernooi met de grootste prijzenpot en dat zal het voorlopig ook blijven. De PDC verhoogt het totale prijzengeld namelijk naar 2,5 miljoen Britse pond, omgerekend 2,8 miljoen euro.

De winnaar sleept bovendien 570.000 euro in de wacht. Dat is 120.000 euro meer dan Rob Cross mocht bijschrijven toen hij op 1 januari het WK van 2018 won door Phil Taylor in de finale te verslaan.

De volgende editie van het WK darts begint op 13 december en de finale wordt zoals gebruikelijk op nieuwjaarsdag gespeeld.

In de eerste ronde spelen de top 32 van Pro Tour Order of Merit en 32 qualifiers tegen elkaar. De top 32 van wereldranglijst krijgt een bye, onder wie de Nederlanders Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Benito van de Pas en Jelle Klaasen.