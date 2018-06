Van Gerwen vindt dat hij en Van Barneveld 'fenomenaal' speelden bij WK

"Ik denk dat we het hele toernooi fenomenaal gespeeld hebben", aldus Van Gerwen op de site van de PDC. "Ik wil elk toernooi waaraan ik meedoe winnen, maar het is extra speciaal om voor mijn land en aan de zijde van Raymond te spelen."

Het Nederlandse duo rekende in de eindstrijd overtuigend af met de Schotten Gary Anderson en Peter Wright: 3-1. Van Barneveld verloor van Anderson, maar Van Gerwen won zijn beide partijen en de dubbel samen met 'Barney'.

"Het was een lastige wedstrijd tegen Gary, hij speelde geweldig en gooide liefst vijf keer 180", zei Van Barneveld. "Ik had daarna weinig tijd om te herstellen voor de dubbelpartij, maar ik was op tijd weer bij de les."

"We speelden vervolgens een geweldige wedstrijd om op 2-1 te komen en daarna maakte Michael het af. Het voelt geweldig om deze titel weer te winnen."

Trots

Van Gerwen en Van Barneveld, die in de kwart- en halve finale met duidelijke cijfers afrekenden met respectievelijk Duitsland (2-0) en België (2-0), wonnen de World Cup of Darts ook in 2014 en 2017. In 2010 won Van Barneveld de eerste editie van het WK voor landenteams met Co Stompé aan zijn zijde.

Met vier eindzeges evenaarde Nederland zondag het record van Engeland. Adrian Lewis en de inmiddels gestopte Phil Taylor wonnen het toernooi in 2012, 2013, 2015 en 2016.

Schotland stond voor de tweede keer in de finale, maar net als in 2015 moesten Anderson en Wright genoegen nemen met de tweede plek.

"Het is jammer dat het ons weer niet gelukt is om de finale te winnen, maar ik denk dat we trots kunnen zijn op ons spel bij dit toernooi", aldus Anderson. "Michael en Raymond verdienden het om te winnen dit weekend."