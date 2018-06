Record Curry helpt Warriors aan 2-0 voorsprong in NBA-finale

Curry zorgde voor een record in de NBA Finals door liefst negen driepunters raak te schieten. De tweevoudig meest waardevolle speler (MVP) van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie overtrof Ray Allen, die in 2010 namens Boston Celtics acht keer raak schoot van achter de driepuntslijn.

"Steph was geweldig", jubelde Warriors-coach Steve Kerr. "Negen driepunters en hij leek elke keer als we het echt nodig hadden een heel belangrijke score te maken. Hij was fantastisch."

De dertigjarige Curry, die met zeventien driepuntspogingen ook een finalerecord aanscherpte, vond het speciaal dat hij Allen overtrof. De inmiddels gestopte guard geldt als een van de beste schutters aller tijden.

"Het is nogal cool als je bedenkt wie het record voor meeste rake driepunters in handen had", aldus Curry, die met 33 punten topscorer van de wedstrijd was.

Enig fortuin

De Warriors kwamen als collectief ook een stuk beter voor de dag dan in de nacht van donderdag op vrijdag in wedstrijd één. Golden State won dat thuisduel met enig fortuin na verlenging met 124-114. De titelverdediger kreeg in de slotfase van die wedstrijd flink wat hulp van de Cavaliers en mochten ook niet klagen over de scheidsrechters.

In wedstrijd twee was er geen twijfel over wie de beste ploeg was. De Warriors maakten liefst 57 procent van hun schoten, terwijl ze de Cavaliers op een schotpercentage van 41 hielden.

Kevin Durant (26 punten, 9 rebounds en 8 assists) revancheerde zich voor een voor zijn doen mager optreden in duel één en Klay Thompson, die ondanks een enkelblessure gewoon speelde, was goed voor 20 punten.

Cavaliers-superster LeBron James, in wedstrijd één nog goed voor liefst 51 punten, kwam drie dagen later tot 29 punten. Daar voegde hij 13 assists en 9 rebounds aan toe. Kevin Love noteerde 22 punten voor de bezoekers.

De derde finalewedstrijd staat in de nacht van woensdag op donderdag om 3.00 uur Nederlandse tijd op het programma en wordt gespeeld in Cleveland. Golden State heeft nog twee zeges nodig voor derde titel in vier jaar.