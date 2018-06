'Gesloopte' Schippers kritisch over nieuwe opzet FBK Games

De organisatie had dit jaar onder meer een zogeheten 'Dafne-vak' ingericht voor meer interactie met de fans. Daarnaast werd er harde muziek gedraaid en moesten atleten soms wachten tot andere onderdelen waren afgelopen.

"Ik vind het wel mooi, maar het moet niet ten koste gaan van de atleten. Misschien moeten ze dit soort dingetjes terugbrengen. We gaan het er met ze over hebben", zei een kritische Schippers vlak na haar race tegen de NOS.

"Het is gaaf, maar voor nu ben ik vooral gesloopt. Het was een zware race. We moesten van tevoren heel lang wachten en vlak voor de start, achter het blok, nog een keer. Dat is altijd wel heftig en niet ideaal."

Schippers was met afstand de beste bij de FBK Games. Ze kwam in een tijd van 22,44 over de streep en de nummer twee, Ivet Lalova uit Bulgarije, gaf met 22,79 vrij veel toe. De Amerikaanse Kyra Jefferson werd derde (22,81).

Sterretjes

Schippers had niet alleen voor, maar ook na de race moeite met de hectiek die bij het toernooi in eigen land komt kijken.

"Het is zwaar, zeker een 200 meter. Het is pittig, want je gaat heel diep en ik zie heel veel sterretjes. Ze laten je nog geen twee seconden met rust, want na de finish heb je direct alle camera's op je gericht. Dat is gewoon pittig."

Met haar zege benadrukte Schippers nog maar eens dat ze sterk is bij de FBK Games. In 2015 dook ze er als eerste Nederlandse onder de 11 seconden op de 100 meter (10,94). Het jaar erna zette ze ondanks een natte baan een snelle tijd van 22,02 neer op de 200 meter.

Schippers, die haar eerste zege van het outdoorseizoen boekte, bereidt zich onder meer voor op de Europese kampioenschappen in Berlijn, die begin augustus op het programma staan.