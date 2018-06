Van der Poel pakt opnieuw eindzege in Boucles de la Mayenne

Donderdag werd Van der Poel al tweede in de proloog en een dag later won de veldrijder van Corendon-Circus de eerste etappe, waardoor hij de leiding in het klassement pakte.

In de slotetappe kwam zijn achtste profzege als wegrenner niet in gevaar. De winst ging naar Nacer Bouhanni, zaterdag ook al winnaar van de tweede rit. De Fransman hield in de sprint zijn landgenoten Marc Sarreau en Rudy Barbier achter zich.

Van der Poel komt even op de weg uit, omdat hij door een polsblessure niet mee mag doen aan mountainbikewedstrijden.