Schippers wint overtuigend 200 meter, bijrol Martina bij FBK Games

Schippers noteerde een tijd van 22,44 en daarmee liet ze onder anderen Blessing Okagbare achter zich, die met 22,04 de beste tijd dit seizoen op haar neemt heeft staan op de 200 meter.

De Nigeriaanse gold dan ook als grootste concurrente van de 25-jarige Utrechtse, maar werd zesde in 23,03. De Bulgaarse Ivet Lalova finishte als tweede op ruime achterstand van Schippers in 22,79.

Met haar zege benadrukte Schippers nog maar eens dat ze sterk is bij de FBK Games. In 2015 dook ze als eerste Nederlandse onder de 11 seconden op de 100 meter (10,94). Het jaar erna zette ze een tijd van 22,02 neer op de 200 meter.

Schippers bereidt zich voor op de Europese kampioenschappen in Berlijn, die begin augustus op het programma staan.

Martina

De 33-jarige Martina kon in Hengelo niet imponeren op de 200 meter en rende in 20,85 naar de zesde plaats. Hensley Paulina zat vlak achter zijn landgenoot en werd zevende in 21,05.

De Zuid-Afrikaan Luxolo Adams won de race in 20,34, één honderdste sneller dan de Spaanse regerend Europees kampioen Bruno Hortelano (20,35). De Amerikaan Fred Kerley completeerde het podium met een tijd van 20,43.

Visser

Hordeloopster Visser kwam voor eigen publiek tot een tijd van 12,94. De winst was voor de Amerikaanse Brianna McNeal, die 12,66 liep. Haar landgenoot Queen Harrison was met 12,93 ook nipt sneller dan Visser en werd daarmee tweede. De Nederlandse Eefje Boons werd achtste in 13,34.

"Het was heel mooi om hier voor het thuispubliek te lopen, maar ik was graag iets harder gegaan. Ik ging voor de winst en kwam in het laatste stuk nog terug, maar ik baal hier wel van", zei Visser.

De 23-jarige Nederlandse, die toewerkt naar de EK, komt dit seizoen voor het eerst tussen de internationale top uit. "In andere wedstrijden is de winst dit seizoen niet mijn doel. Dan wil ik vooral uitvinden waar ik sta. Als ik op de EK een plak wil halen, moet ik sneller dan het Nederlands record."

Visser eindigde donderdag bij de Diamond League in Rome op de 100 meter horden nog net naast het podium. Ze eindigde toen als vierde. Dat was wel haar beste resultaat van dit jaar in de Diamond League.

Ghafoor

Madiea Ghafoor scherpte haar persoonlijk record op de 400 meter flink aan. De Amsterdamse eindigde als vierde in 51,60, ruim onder haar oude record van 52,15. Ze nadert het Nederlands record van Ester Goossens, die in 1998 een tijd van 51,35 liep.

Ghafoor was al zeker van deelname aan de EK deze zomer in Berlijn. "Geweldig toch? Als je in zo’n mooi stadion loopt, wil je toch hard gaan", glunderde ze haar race.

Lisanne de Witte finishte als zesde en liep met 51,85 onder de limiet voor de EK. Ze voegde zich bij de groep die nu al meer dan dertig atleten beslaat. De winst op de 400 meter in Hengelo ging naar de Amerikaanse Shakima Wimbley, die 50,88 noteerde.

