Van Gerwen en Van Barneveld prolongeren titel bij World Cup of Darts

Nadat Van Gerwen van Peter Wright won, trok Gary Anderson de stand gelijk tegen Van Barneveld. Bij de partij tussen beide koppels nam Nederland weer de leiding, waarna Van Gerwen het afmaakte tegen Anderson.

Het is de derde keer dat Van Gerwen en Van Barneveld als duo de World Cup of Darts winnen. Eerder deden ze dat in 2014 en vorig jaar. Bij de eerste editie in 2010 won Van Barneveld het toernooi bovendien al eens met Co Stompé.

Met de vierde eindzege is Nederland nu samen met Engeland recordhouder. Geen enkel ander land won de Grand Slam of Darts tot dusver.

Hoogste gemiddelde

Eerder op zondag had Nederland op weg naar de finale achtereenvolgens Duitsland en België allebei met 2-0 verslagen. Schotland had afgerekend met Japan en Australië.

Van Gerwen en Van Barneveld maakten allebei een sterke indruk in Frankfurt. Voor Van Barneveld heeft de titel een bijzonder tintje, want in zijn halvefinalepartij tegen de Belg Dimitri Van den Bergh gooide hij met 113,38 zijn hoogste gemiddelde ooit op een televisietoernooi.