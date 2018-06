IJzersterke Van Barneveld leidt Nederland naar finale World Cup of Darts

Zowel Van Gerwen (tegen Kim Huybrechts) als Van Barneveld (tegen Dimitri Van den Bergh) won met 4-2. In de tweede partij maakte Van Barneveld veel indruk.

De vijfvoudig wereldkampioen begon met een tien- en elfdarter en eindigde op een gemiddelde van 113,38. Het betekende zijn hoogste gemiddelde ooit op een televisietoernooi.

Eerder op de dag had Nederland in de kwartfinales afgerekend met Duitsland. Van Gerwen won toen met 4-1 van Martin Schindler en zag hoe teamgenoot Van Barneveld met 4-0 van Max Hopp won.

In de finale, die later op zondag gespeeld wordt, is Schotland de tegenstander. Het team met Gary Anderson en Peter Wright was in de halve eindstrijd na drie partijen te sterk voor Australië.

Nederland is titelverdediger bij het toernooi in Duitsland. Vorig jaar werd Wales in de finale opzij gezet.