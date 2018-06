Zonderland begint seizoen met vierde plek, goud Van Gerner bij rentree

Zonderland kwam in de finale tot een score van 13,850. De laatste turner die in actie kwam, Audrys Nin Reyes uit de Dominicaanse Republiek, voorkwam dat Zonderland zijn rentree met een medaille bekroonde.

Het goud was voor de Japanner Takaaki Sugino die uitkwam op een score van 14,100. Daarna volgden Nin Reyes (14,050) en de Braziliaan Gustavo Polato (13,900).

Zonderland studeerde onlangs af als arts en richt zich nu weer volledig op zijn sport met ambities richting de EK van augustus in Glasgow en de WK van oktober in Doha. De olympisch kampioen van Londen 2012 had zich vrijdag in de kwalificaties als vijfde geplaatst voor de finale met een score van 13,600.

Zijn oefening in de finale kende een hogere moeilijkheidsgraad, de zogenoemde D-score: 5,9 tegen 5,6. Net als in de kwalificaties turnde hij drie losse vluchtelementen.

Van Gerner

Van Gerner pakte goud nadat ze zaterdag al zilver had veroverd op brug. De 23-jarige Emmeloordse kwam in de balkfinale tot een score van 13,500. Daarmee hield ze de Zwitserse Giulia Steingruber (13,450) net achter zich.

Na de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 leek Van Gerner wegens een slepende achillespeesblessure klaar als topturnster, maar legde zich daar niet bij neer. Gedreven werkte ze aan een comeback.

Zaterdag bleek al dat ze weer op niveau is om internationaal mee te doen met de tweede plaats (13,400) achter de Slowaakse Barbora Mokosova 13,450. Op balk was ze in de kwalificaties al de beste geweest: 13,700.

In de finale bleef ze daar twee tienden onder. Het verschil zat in de uitvoering (E-score), niet in de moeilijkheidsgraad van haar oefening (D-score) die beide keren 5,1 was.

Van Gerner was present op de Zomerspelen van zowel 2012 als 2016. Zes jaar geleden werd ze twaalfde in de meerkampfinale en negende op brug, terwijl ze in Rio als zevende eindigde in de landenfinale en het op de meerkamp met een 25e plek moest doen.