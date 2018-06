Herlings wint beide MXGP-manches in Groot-Brittannië en verstevigt WK-leiding

Antonio Cairoli ging bijna de hele tweede manche aan de leiding, maar de 32-jarige Italiaan werd met nog een ronde te gaan gepasseerd door de snellere Herlings.

De Nederlander had Cairoli in de eerste manche ook al afgetroefd in de slotfase. De regerend wereldkampioen ging naar de grond na een botsing met Herlings en moest daardoor de zege aan zijn concurrent laten.

Glenn Coldenhoff, de andere Nederlander die meedoet aan de MXGP, eindigde net als in de eerste manche op de zesde plaats.

Herlings, die twee weken geleden in Duitsland zegevierde door beide manches te winnen, boekte in Groot-Brittannië zijn zevende Grand Prix-zege van het seizoen.

Door zijn twee zeges van zondag komt de Nederlander in de WK-stand op 436 punten, 54 meer dan Cairoli. Hij boekte in Groot-Brittannië zijn 74e zege in een Grand Prix en stond voor de honderdste keer op het podium.