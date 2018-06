Lorenzo wint MotoGP-race op Mugello, Bendsneyder valt uit in Moto2

Lorenzo bleef op zijn Ducati zijn Italiaanse teamgenoot Andrea Dovizioso voor. Valentino Rossi van Yamaha werd daar vlak achter derde.

Rossi vertrok nog van pole maar zag Lorenzo die van plek twee startte snel voorbij komen. WK-leider Marc Márquez crashte met nog negentien ronden te gaan. De Spaanse coureur van Honda stapte weer op zijn motor, maar kwam niet verder dan de zestiende plaats.

De vorige drie Grands Prix waren een prooi voor Márquez, die daarom ruim aan de leiding gaat in de stand om het wereldkampioenschap.

Bendsneyder

In de Moto2 wacht Bendsneyder nog steeds op zijn eerste punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De negentienjarige Rotterdammer, die vanaf de 23e plek was gestart, haalde op Mugello de finish niet vanwege een technisch probleem. Hij viel ruim twintig ronden voor het einde uit.

De zege ging naar de Portugees Miguel Oliveira. In de laatste ronde ging de coureur van Red Bull de Italiaan Lorenzo Baldassarri voorbij. De Spanjaard Joan Mir finishte als derde.

Oliveira staat tweede in de WK-stand met 98 punten, maar verkleinde het gat met de Italiaanse leider Francesco Bagnaia (111 punten, vierde op Mugello) tot 13 punten.

In het eerste seizoen in de Moto2 blijft Bendsneyder zo verstoken van punten. De vorige twee Grands Prix, in Spanje en Frankrijk, was Bendsneyder daar wel dicht bij. Tot twee keer toe bleef hij één plaats verwijderd (zestiende) van zijn eerste WK-punt.