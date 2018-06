Rico Verhoeven verdedigt wereldtitel met succes tegen Brestovac

Na vijf rondes werd Verhoeven door de jury unaniem als winnaar aangewezen. De 29-jarige Brabander boekte een zakelijke en professionele zege op de vijf jaar oudere Kroaat.

Vooral verdedigend had Verhoeven zijn zaken uitstekend op orde. Door zijn dominante stijl zorgde hij ervoor dat Brestovac zijn gevreesde hoge trappen eigenlijk nooit goed kon uitvoeren.

Zelf liet Verhoeven enkele mooie combinaties zien, maar het was niet voldoende om zijn tegenstander tegen het canvas te krijgen. Na elke ronde kreeg de wereldkampioen de meeste punten van de jury.

Verhoeven is als kickbokser al zestien duels ongeslagen. Hij komt op 29 september opnieuw in actie bij Glory 59 in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Het is nog onbekend wie dan zijn tegenstander is, maar waarschijnlijk zal dat Badr Hari zijn.