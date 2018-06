Rico Verhoeven verdedigt wereldtitel kickboksen met succes

Na vijf rondes werd Verhoeven door de jury unaniem als winnaar aangewezen. De 29-jarige Brabander boekte een zakelijke en professionele zege op de vijf jaar oudere Kroaat.

Vooral verdedigend had Verhoeven zijn zaken uitstekend op orde. Door zijn dominante stijl zorgde hij ervoor dat Brestovac zijn gevreesde hoge trappen eigenlijk nooit goed kon uitvoeren.

Alleen in de vierde ronde verloor Verhoeven even de controle, toen hij met een knie onreglementair onder de gordel werd geraakt door Brestovac. De scheidsrechter gaf Verhoeven alle tijd om bij te komen, waarna de wereldkampioen de wedstrijd sterk vervolgde.

Zelf liet Verhoeven enkele mooie combinaties zien, maar het was niet voldoende om zijn tegenstander tegen het canvas te krijgen. In de derde ronde toonde Verhoeven zijn knapste actie, toen hij direct na een hoge trap ook een rake klap op het hoofd van Brestovac uitdeelde.

Na elke ronde kreeg de wereldkampioen de meeste punten van de jury. Brestovac zag zijn linkerbeen steeds geblokt worden en kon niets anders verzinnen om Verhoeven in de problemen te brengen.

"Het was een hels gevecht", zei Verhoeven kort nadat hij de kampioensriem opnieuw omgehangen kreeg door Glory-baas Marshall Zelaznik. "Ik moet Mladen complimenten geven, hij heeft goed gevochten. Hij is een zware tegenstander."

In 2016 won Verhoeven al een gevecht om de kampioensriem van Brestovac. Ook dat gevecht in Parijs duurde tot en met de vijfde ronde, waarna de jury de Nederlander als winnaar aanwees.

Amsterdam

Verhoeven is als kickbokser al zestien duels ongeslagen. Hij komt op 29 september opnieuw in actie bij Glory 59 in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Het is nog onbekend wie dan zijn tegenstander is, maar vechtsportfans hopen dat het Badr Hari zal zijn.

"Amsterdam wordt echt iets speciaals", zei Verhoeven kort na het gevecht in Birmingham. "Het wordt een geweldige avond voor eigen publiek."

Voordat Glory in september naar Nederland komt, zijn er komende zomer nog evenementen in het Amerikaanse New York, Denver en Chicago en Shenzhen in China.