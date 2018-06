Volleyballers maken ondanks zege geen kans meer op Final Four

Het team van bondscoach Gido Vermeulen versloeg in sporthal De Basis koploper Turkije met 3-2, maar Oranje had ruimer moeten winnen om nog als eerste in de poule te kunnen eindigen.

Het verschil in de vijf sets was niet groot: 24-26, 25-21, 25-22, 23-25 en 15-9. Voor Turkije was het de eerste nederlaag in vijf wedstrijden.

Nederland staat met drie overwinningen en twee verliespartijen op de tweede plek. Woensdag is in Slovenië de laatste poulewedstrijd.

Alleen de poulewinnaars kwalificeren zich voor de Final Four van de Golden European League. Via dit nieuwe toernooi kan promotie worden afgedwongen naar de intercontinentale Volleyball Nations League.