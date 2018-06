Waterpolosters komen in finale World League net tekort tegen VS

De zilveren medaille is wel het beste resultaat ooit van Nederland in het mondiale toptoernooi.

De Oranjevrouwen stonden na het eerste kwart met 2-1 voor, maar liepen daarna lange tijd achter de feiten aan. Bij rust leidde Amerika met 2-3 en na het derde kwart stond het 4-6 in het voordeel van de olympisch kampioen van 2012 en 2016.

In het laatste kwart kwam Nederland knap terug tot 6-6, maar twee Amerikaanse treffers in de laatste twee minuten bezorgden de titelverdediger het goud.

Sabrina van der Sloot was topscorer van Nederland met drie goals. Dagmar Genee, Maud Megens en Brigitte Sleeking maakten ieder één treffer. Na de wedstrijd werd Megens (vijftien doelpunten) uitgeroepen tot topscorer van het toernooi en Van der Sloot tot de beste speelsters.

Prima voorbereiding

Havenga was trots op zijn ploeg. "We zijn teleurgesteld dat we de finale verloren hebben, maar blij met hoe we deze wedstrijd en deze week gespeeld hebben. Een prima voorbereiding op het EK later deze zomer", zei de bondscoach op waterpolo.nl.

"We hebben niet alleen een goede finale gespeeld, maar ook een goede, nuttige week achter de rug met topwedstrijden die we gewonnen hebben. Iedereen haalde een goed niveau en ik heb een goed beeld gekregen van de meiden en ons spel."

Prijzengeld

De World League voor vrouwen wordt sinds 2004 jaarlijks georganiseerd. Amerika heeft nu liefst twaalf van de vijftien edities gewonnen. De laatste keer dat een ander land de eindzege pakte, was China in 2013.

Nederland stond nog niet eerder in de finale van het intercontinentale toernooi. Een bronzen medaille in 2015 was het beste resultaat van de Oranjevrouwen, die dit jaar voor de zesde keer mochten deelnemen aan de World League.

De ploeg van Havenga won deze week zijn eerste vijf wedstrijden bij de superfinale van de World League. In de poule zegevierde Nederland tegen Australië (7-5), Spanje (7-6) en China (10-7), Japan werd volledig kansloos gelaten in de kwartfinales (18-7) en Canada was geen partij in de halve eindstrijd (11-5).

Nederland krijgt omgerekend 34.000 euro aan prijzengeld voor de tweede plaats.