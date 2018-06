Brouwer en Meeuwsen spelen in Den Haag bij EK beachvolleybal

De winnaars van het brons bij de Olympische Spelen van Rio 2016 werden vrijdag bij de loting ingedeeld in groep B, met als tegenstanders het Duitse duo Markus Böckermann en Lars Flüggen, de Belgen Dries Koekelkoren en Tom Van Walle en het Turkse koppel Murat Giginoglu en Volkan Gögtepe.

Brouwer en Meeuwsen pakten vorig jaar brons op het EK in Letland. Ze versloegen toen Koekelkoren en Van Walle in de wedstrijd om het brons. De Belgen hadden de wereldkampioenen van 2013 enkele weken eerder nog verrast op het WK.

"Dit is een mooie poule", aldus Meeuwsen. We kennen al deze drie tegenstanders vrij goed. Met de Belgen trainen we zelfs veel samen. We hebben een plan hoe we dit team moeten verslaan, maar dat bewaren we voor het EK."

In Den Haag ligt het hoofdstadion tijdens het EK op de Sportcampus Zuiderpark. In het vrouwentoernooi spelen Jolien Sinnema en Laura Bloem hun groepswedstrijden in de Hofstad.

Stadions

Het EK vindt plaats van 15 tot en met 22 juli en wordt verspreid over Nederland gespeeld. In Utrecht (op de Neude), Rotterdam (voor de ss Rotterdam) en Apeldoorn (op het Marktplein) verrijzen stadions waarin plek is voor zo'n tweeduizend toeschouwers, in het hoofdstadion in Den Haag kunnen drieduizend fans.

In alle steden worden twee poules bij de mannen en twee bij de vrouwen gespeeld. Ook de achtste en kwartfinales zijn verspreid over Utrecht, Rotterdam, Apeldoorn en Den Haag. De halve finales en de twee finales zijn op de Sportcampus Zuiderpark. Zowel bij de mannen als de vrouwen doen 32 teams mee.

Loting mannen