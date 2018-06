Nederlandse waterpolosters overtuigend naar finale World League

De Oranjevrouwen leidden in het Chinese Kunshan halverwege al met 5-3 en breidden hun voorsprong in de tweede helft alleen maar verder uit.

Sabrina van der Sloot was met drie treffers topscorer aan Nederlandse zijde, waar liefst zeven speelsters het net vonden. Kitty-Lynn Joustra en Brigitte Sleeking waren goed voor twee treffers.

De ploeg van Havenga is nog steeds ongeslagen bij de superfinale van de World League. In de poule won Nederland van Australië (7-5), Spanje (7-6) en China (10-7), waarna Japan volledig kansloos werd gelaten in de kwartfinales (18-7).

Zeer tevreden

Bondscoach Havenga is dik tevreden met de prestaties van zijn ploeg. "We hebben dit toernooi veel aan ervaring gewonnen. Dat is mooi om te zien. Buiten dat we de finale spelen, hebben we ons ook officieel gekwalificeerd voor de WK van volgend jaar in Korea en dat is een mooie bijkomstigheid."

Nederland neemt het zaterdag vanaf 13.30 uur in de eindstrijd van de World League op tegen de Verenigde Staten. De olympisch kampioen van 2012 en 2016 rekende in de andere halve finale zonder al te veel problemen af met Rusland: 8-3.

De Verenigde Staten wonnen elf van de voorgaande veertien edities van de World League. Nederland behaalde in 2015 het brons, maar stond nog nooit in de finale van het toernooi dat sinds 2004 bestaat.