Verhoeven vindt dat hij 'lichtjaren voorsprong' heeft op Badr Hari

"Ik ben in ieder geval klaar voor een tweede gevecht met Hari", zegt Verhoeven in een interview met De Telegraaf. De Brabantse kickbokser won in oktober 2016 van de Amsterdammer, die in de tweede ronde moest opgeven met een armblessure.

Verhoeven werd daardoor in Oberhausen als winnaar uitgeroepen. Hari moest kort daarna een gevangenisstraf uitzitten vanwege enkele geweldsdelicten. In maart keerde Hari terug in de ring en versloeg hij Hesdy Gerges. Sindsdien is het stil rondom hem.

Eerder liet Hari al weten graag tegen Verhoeven te willen vechten "als het geld goed is". Een mogelijke rematch tussen de twee titanen zou naar verluidt in september moeten plaatsvinden.

Lichtjaren

Verhoeven maakt zich geen zorgen over de mogelijke nieuwe confrontatie met Hari. "Ik loop lichtjaren voor op hem. Hij traint op en af, ik train al jaren volgens een vast ritme en ben al die tijd ongeslagen gebleven."

In 2016 begon Hari beter aan het gevecht dan Verhoeven, al vindt de wereldkampioen dat het krachtsverschil klein was. "Hij kan zeggen dat de eerste ronde van onze wedstrijd in Oberhausen voor hem was, maar het verschil was echt niet zo groot. Ik merkte aan hem dat hij al moe begon te worden."

"Zijn geest kan misschien nog de beste zijn, maar zijn lichaam niet meer. Als hij eerlijk naar zichzelf in de spiegel kijkt, ziet hij dat ook. Dit is mijn tijd."

Voor de 29-jarige Verhoeven zou een duel met de vier jaar oudere Hari geen grote sportieve uitdaging zijn. "Maar we zijn wel twee bekende namen. Dit zijn de partijen waarvoor iedereen op het puntje van zijn stoel gaat zitten."

Brestovac

Verhoeven verdedigt zaterdag voor de zevende keer zijn wereldtitel die hij sinds 2014 in bezit heeft. Hij beschouwt zichzelf als favoriet tegen de Kroaat Mladen Brestovac, die hij in 2016 ook al eens versloeg in een gevecht om de kampioensriem.

"Onze klasse is vrij close, waarbij één vechter er met kop en schouders boven uitsteekt: ik. Dat is niet arrogant, dat heb ik bewezen."

Verhoeven tegen Brestovac is zaterdagavond het hoofdgevecht van Glory 54 in de Genting Arena in Birmingham.