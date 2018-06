Golden State wint eerste duel NBA-finale ondanks recordscore James

De eerste twee kwarten van de spannende en hoogstaande wedstrijd in de Oracle Arena gingen gelijk op: 56-56. Na de rust nam de thuisploeg zoals zo vaak meteen het initiatief en pakte een voorsprong van acht punten.

Sterspeler James hield de ploeg uit Cleveland vervolgens vrijwel in zijn eentje in de race. Het was voor het eerst in zijn indrukwekkende carrière dat de 33-jarige Amerikaan meer dan vijftig punten in een play-offduel in de NBA maakte.

Het was bovendien de 109e keer dat hij dertig punten of meer maakte in de play-offs, waarmee hij het record van Michael Jordan evenaarde. De legende van Chicago Bulls heeft nog wel het record van meeste punten in één play-offwedstrijd in handen, met 63 punten in een wedstrijd in 1986 tegen Boston Celtics.

Golden State had niet een absolute topscorer, maar meedere spelers die voor de punten zorgden. Stephen Curry was goed voor 29 punten, Kevin Durant (26 punten) en Klay Thompson (24) hadden ook een groot aandeel in de score.

Discutabel

Kort voor het einde van de reguliere speeltijd ontstond er een discutabel moment, met sterspelers van beide teams in de hoofdrol. Met nog 36,4 seconden te spelen en een voorsprong van 104-102 voor de Cavaliers werd aanvankelijk een aanvallende fout gegeven aan Durant.

Na het bekijken van de videobeelden besloten de scheidsrechters er een verdedigende fout van James van te maken. Durant kreeg twee vrije worpen, waaruit hij de stand in evenwicht bracht.

George Hill had Cleveland alsnog de zege kunnen bezorgen, toen hij met nog 4,7 seconden te spelen twee vrije worpen mocht nemen. Hij benutte zijn eerste kans, maar faalde bij de tweede, zodat het aan het einde van de reguliere speeltijd 107-107 stond.

De rebound bij de tweede vrije worp was voor Cleveland-speler JR Smith, maar in plaats van te schieten, dribbelde hij weg van de basket, kennelijk in de veronderstelling dat zijn team op voorsprong stond.

In het begin van de verlenging sloeg de thuisploeg direct het beslissende gat. Cleveland miste zijn eerste vijf pogingen, waardoor Golden State een voorsprong van negen punten kon nemen. Die marge gaf de thuisploeg niet meer weg.

Finaleseries

Het is het vierde seizoen op rij dat de NBA-finale gaat tussen deze twee teams. In 2015 en 2017 won Golden State, in 2016 ging de titel naar Cleveland.

Ook in de vorige drie finaleseries won Golden State het eerste duel van de best-of-seven. In de nacht van zondag op maandag staat het tweede duel op het programma, opnieuw spelen de Warriors dan thuis.