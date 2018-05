Volleybalsters strijdend ten onder tegen Brazilië in Nations League

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison ging in vier sets onderuit: 23-25, 24-26, 25-13 en 22-25. Lonneke Slöetjes en Anne Buijs waren met 19 punten de topscorers van Oranje.

In de eerste set wist Nederland nog drie setpoints weg te werken, maar Brazilië trok met 25-23 toch aan het langste eind. Ook in de tweede set dolf Nederland maar nipt het onderspit.

In het derde bedrijf domineerde de thuisploeg, maar in de vierde set bleek Brazilië toch over de meeste inhoud te beschikken.

Nederland speelt de volgende ronde komende week in Rotterdam (5-7 juni). Oranje neemt het dan op tegen de Dominicaanse Republiek, Italië en Servië.

Na vijftien poulewedstrijden zijn de eerste vijf ploegen in de eindstand verzekerd van deelname aan de finaleronde eind juni in China, dat als gastland automatisch is geplaatst. Nederland is met zeven overwinningen nog altijd kansrijk.