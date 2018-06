Visser net naast podium op 100 meter horden bij Diamond League Rome

Visser liep een tijd van 12,90 seconden en bleef daarmee twaalf honderdsten boven haar persoonlijk record.

De geboren Hoornse kwam slechts vier honderdsten tekort voor de derde plaats, die werd opgeëist door Tobi Amusan uit Nigeria.

De overwinning op de 100 meter horden in Rome ging naar de Amerikaanse Sherika Nelvis. Zij hield met een tijd van 12,76 de Jamaicaanse Danielle Williams zes honderdsten achter zich.

De vierde plaats was voor Visser haar beste resultaat van dit jaar in de Diamond League. Eerder deze maand werd ze zevende in Doha en zesde in Shanghai. Bij die laatste wedstrijd bleef ze slechts vier honderdsten boven het stokoude Nederlandse record (12,77) van Marjan Olyslager uit 1989.

Europees goud

In Doha voldeed de Nederlandse met 12,94 al aan de limiet voor de EK van later dit jaar. Komende zomer wil de oud-meerkampster voor Europees goud gaan in Berlijn.

De 23-jarige Visser, die in maart voor een stunt zorgde door op de WK indoor het brons op de 60 meter horden te veroveren, was de enige Nederlander die in actie kwam in Rome. Ze doet zondag ook mee aan de FBK Games in Hengelo.

Het Diamond League-seizoen gaat volgende week donderdag verder in Oslo.