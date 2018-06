Handbalsters plaatsen zich voor EK na nipte uitzege op Wit-Rusland

Oranje had in Minsk aan een gelijkspel genoeg om zich te kwalificeren voor het EK, dat van 30 november tot en met 16 december in Frankrijk wordt gehouden.

Door de overwinning gaat Nederland met acht punten uit vijf wedstrijden aan kop in groep 7. De voorsprong op nummer twee Hongarije bedraagt een punt. Wit-Rusland staat met vier punten derde.

De nummers één en twee uit elke groep plaatsen zich net als de beste nummer drie van de zeven poules voor het EK. Komende zaterdag sluit de formatie van Thomsen de EK-kwalificatiecampagne in Almere af met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Kosovo.

Twee jaar geleden veroverde Nederland bij het vorige EK zilver na een nederlaag tegen angstgegner Noorwegen in de finale.

Abbingh

Lois Abbingh, Yvette Broch, Estavana Polman en Angela Malestein konden allen niet in actie komen tegen Wit-Rusland. Zij waren niet fit genoeg of kampten met blessures.

Wit-Rusland bood Oranje in de eerste helft in het Minsk Sports Palace nog aardig wat tegenstand. Lange tijd ging de strijd gelijk op, maar in de slotfase sloeg de nummer twee van het laatste EK een gaatje. Dat resulteerde in een 13-16 ruststand.

In de tweede helft hield Nederland de marge van drie punten vast en liep het uit naar 21-26. De Wit-Russische vrouwen kwamen in het laatste deel van de wedstrijd nog terug, maar wisten de nederlaag net niet te voorkomen.