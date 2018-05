Capitals trekken stand gelijk tegen Golden Knights in NHL-finale

Na de eerste periode was het gelijk, waarna de Capitals in de tweede periode toesloegen. In de derde periode vielen vervolgens geen treffers meer. De Deen Lars Eller was met een goal en twee assists de grote man bij de winnende ploeg.

De Golden Knights hadden in de nacht van maandag op dinsdag de eerste onderlinge confrontatie nog gewonnen. De wedstrijd, die eveneens in Las Vegas werd afgewerkt, eindigde toen in 6-4.

Washington Capitals staat voor het eerst in twintig jaar in de finale van de NHL. De club bereikte in 1998 al eens de eindstrijd, maar ging toen onderuit tegen Detroit Red Wings. Vegas Golden Knights staat als debutant in de NHL voor het eerst in de finale.

De voorgaande twee jaar was Pittsburgh Penguins de beste van de NHL. De ploeg uit Pennsylvania won de finale in 2016 met 4-2 van San Jose Sharks en was vorig jaar met dezelfde cijfers te sterk voor Nashville Predators

In de nacht van zaterdag op zondag is de derde wedstrijd tussen de Capitals en de Golden Knights uit de best-of-sevenserie. De komende twee duels worden in Washington afgewerkt.