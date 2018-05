NBA-finale: LeBron James moet nog vier keer buitenaards zijn

Het was de ochtend na de zoveelste buitenaardse wedstrijd van James in de play-offs en NBA-legende Isiah Thomas vond het tijd om een van de bekendste basketbaldiscussies nieuw leven in te blazen.

"Als je het hebt over een basketballer, een complete basketballer, dan is LeBron James veel beter dan Michael Jordan", zei Thomas tegen ESPN.

Aanleiding voor de lofzang van de tweevoudig NBA-kampioen en generatiegenoot van Jordan was de zege van Cavaliers zondag in het beslissende zevende duel in de finale van de Eastern Conference met Boston Celtics (79-87).

De 33-jarige James, bezig aan zijn vijftiende seizoen in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie, maakte in Boston bijna de helft van de punten van zijn ploeg (35) en was ook nog goed voor 15 rebounds en 9 assists, waardoor hij zich voor het achtste jaar op rij plaatste voor de NBA-finale.

"Ik vond dat wij uitstekend verdedigden deze wedstrijd en toch had LeBron weer 35 punten", zei Celtics-coach Brad Stevens met een flauwe glimlach. "Het is een grap, het is belachelijk. Wij zijn nu twee jaar op rij vanaf eind september tot eind mei elke dag alleen maar bezig geweest met basketbal. En LeBron doet dat al acht jaar op rij! En dat op dit niveau, onder deze druk. Hij is ongelooflijk."

Erelijst LeBron James 3 keer NBA-kampioen (2012, 2013, 2016)

5 keer verliezend finalist (2007, 2011, 2014, 2015, 2017)

4 keer meest waardevolle speler NBA (2009, 2010, 2012, 2013)

3 keer meest waardevolle speler NBA-finale (2012, 2013, 2016)

14 keer gekozen in All Star-team

Bijzonder

Stevens is niet de eerste en niet de laatste NBA-coach die superlatieven tekortkomt om James te omschrijven; de Amerikaan geldt al bijna een decennium als de beste basketballer ter wereld. Maar de prestaties van 'The King' in de afgelopen anderhalve maand zijn zelfs voor zijn doen bijzonder.

James heeft in zijn 18 play-offduels tot nu toe gemiddelden van 34 punten, 9,2 rebounds en 8,8 assists per wedstrijd. Hij heeft al 7 keer meer dan 40 punten gemaakt in één duel, één keer minder dan het play-offrecord van Jerry West (1965). En nadat hij voor het eerst in zijn carrière alle 82 duels in het reguliere seizoen heeft gespeeld, staat hij in de play-offs gemiddeld ruim 41 van de 48 minuten per wedstrijd op het veld.

Cleveland heeft elke minuut en elke score van James hard nodig, want het huidige team van de Cavaliers is de minst sterke ploeg waarin de forward de afgelopen acht jaar gespeeld heeft. Bij Miami Heat (2010-2014) speelde hij samen met twee andere supersterren (Chris Bosh en Dwyane Wade), net als in de eerste drie seizoenen sinds zijn terugkeer in Cleveland (2014-2017).

Kyrie Irving forceerde afgelopen zomer echter een vertrek naar de Celtics, waardoor de 'Cavs' met Kevin Love nog maar één 'andere ster' overhielden. Dat zorgde ervoor dat James voor het eerst in de afgelopen acht jaar in een ploeg zat die in het reguliere seizoen 'slechts' als vierde eindigde in de Eastern Conference, met 50 zeges en 32 nederlagen.

In de play-offs is er maar één Cavaliers-speler buiten James die meer dan 10 punten per wedstrijd maakt (Love, met 13,9). Desondanks rekende Cleveland achtereenvolgens af met de nummer vijf (Indiana Pacers, 4-3), de nummer één (Toronto Raptors, 4-0) en de nummer twee (Boston Celtics, 4-3) van de Eastern Conference.

Warriors kampioen 2017

Durant

De laatste horde belooft echter de zwaarste te worden. Vorig jaar wonnen de Warriors in de NBA-finale met 4-1 van de Cavaliers en toen speelde Irving nog in Cleveland.

Golden State - dat in 2015 de finale won en in 2016 de finale verloor van de Cavaliers - heeft met Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson en Draymond Green bovendien nog steeds vier van de beste twintig basketballers in de wereld in zijn selectie.

James zal daarom nog minimaal vier keer buitenaards moeten presteren in de best-of-sevenserie om zijn vierde NBA-kampioenschap te veroveren.

"Dit seizoen is een achtbaan en een van de grootste uitdagingen uit mijn carrière", aldus James zondag na de beslissende zege op de Celtics. "Het was goed, het was slecht en alles er tussenin; het waren eigenlijk zes seizoenen in één. En nu is het tijd voor het laatste hoofdstuk."

Schema NBA-finale 1. 1 juni, 3.00 uur: Warriors-Cavaliers

2. 4 juni, 2.00 uur: Warriors-Cavaliers

3. 7 juni, 3.00 uur: Cavaliers-Warriors

4. 9 juni, 3.00 uur: Cavaliers-Warriors

5. 12 juni, 3.00 uur: Warriors-Cavaliers (als nodig)

6. 15 juni, 3.00 uur: Cavaliers-Warriors (als nodig)

7. 18 juni, 2.00 uur: Warriors-Cavaliers (als nodig)