Waterpolosters ongeslagen naar kwartfinales World League

Oranje versloeg eerder Australië (7-5) en Spanje (7-6) in Kunshan.

Door deze resultaten neemt Nederland het donderdag in de kwartfinales op tegen Japan, de nummer vier van de andere groep. De Japanse vrouwen verloren al hun wedstrijden in hun poule, die wordt aangevoerd door wereldkampioen Verenigde Staten.

Nederland leidde tegen China halverwege met 7-4 door doelpunten van Maud Megens (2), Sabrina van de Sloot (2), Simone van de Kraats, Iris Wolves en Vivian Sevenich.

De productie stokte enigszins in de tweede helft, maar dankzij treffers van Sevenich, Megens en Dagmar Genee bleef de marge van drie intact.

Lastiger

"Het was iets lastiger dan dat we gehoopt hadden", aldus Havenga. "We waren zelf iets minder fel. China had ons goed geanalyseerd en we waren zelf wat minder scherp. Zo werd het voor ons best een pittige pot."

De bondscoach waakt voor onderschatting van de Japanse vrouwen. "Japan heeft een aparte speelstijl, vooral in zijn verdediging. Daar zullen we ons goed op moeten voorbereiden."

Oranje gebruikt de superfinale van de World League in China vooral als voorbereiding op het EK, dat volgende maand op het programma staat in Barcelona.