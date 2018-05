Luiten kan komende weken niet in actie komen vanwege polsblessure

Luiten moet deze week het Italiaans Open en later deze maand ook het BMW International Open in Duitsland aan zich voorbij laten gaan.

"Ik moet de pols in ieder geval twee weken zo veel mogelijk ontzien, daarna kan ik hopelijk weer gaan trainen. Als alles dan goed gaat, speel ik weer in het Frans Open", zegt Luiten dinsdag op de website golf.nl

Het Frans Open is van 28 juni tot en met 1 juli. Het is de oudste continentale, internationale open golftoernooi voor mannen, en maakt deel uit van de Europese PGA Tour.

Spuit

Luiten had in maart ook al last van zijn pols. Hij kreeg toen een spuit in het gewricht, waardoor hij pijnvrij kon spelen, maar de afgelopen twee weken kreeg hij toch weer last.

De geboren Rotterdammer liet dinsdag in het ziekenhuis een MRI-scan maken en volgens hem was die uitslag wel minder slecht dan die van een eerdere scan begin april.

"Er is minder vocht bij het bot, dat is positief. De artsen gaan er van uit dat vooral het vocht bij de pezen de pijn en irritatie veroorzaakt. Het is nu zaak topfit te worden voor de grote toernooien in de zomer."