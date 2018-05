Brunel troeft AkzoNobel nipt af in negende etappe Volvo Ocean Race

Daarmee werd de etappe over de Atlantische Oceaan een Nederlands succes. De zeven deelnemende boten aan de Volvo Ocean Race waren vorige week zondag vertrokken uit het Amerikaanse Newport.

In de etappe over de Atlantische Oceaan waren dubbele punten te verdienen, met ook nog een bonuspunt voor de winnaar. Brunel verzekerde zich zo in Cardiff van 15 punten, waardoor de formatie van Bekking met een totaal van 57 weer helemaal meedoet in de strijd om de eindzege.

AkzoNobel, dat tijdens de etappe een nieuw record neerzette door in 24 uur 1115,86 kilometer te varen, kwam op 48 punten.

De Chinese boot Dongfeng arriveerde als derde in de hoofdstad van Wales en gaat met 60 punten aan de leiding. Het neemt die positie over van het Spaanse Mapfre, dat afkoerst op de vijfde plek in de etappe en daarmee op 59 punten zou komen.

Tweede zege

Voor Brunel was het de tweede zege. Het Nederlandse team kwam eerder als eerste Brazilië binnen in de zevende etappe en was bovendien de beste in de havenraces van Lissabon en Newport.

"We zijn heel blij, het doel van deze etappe was de twee rode boten te verslaan", zei Bekking over het gevecht met Mapfre en Dongfeng. "We hebben het gat gedicht, maar daarmee zijn we er nog niet. We willen de race winnen."

Na de havenrace in Cardiff staat de tiende etappe richting het Zweedse Göteborg op het programma. De Volvo Ocean Race eindigt volgende maand in Den Haag.

