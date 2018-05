NBA-finale gaat voor vierde jaar op rij tussen Warriors en Cavaliers

De 101-92 overwinning van de titelverdediger betekende de beslissing in de best-of-sevenserie. De Cavaliers hadden zich in de nacht van zondag op maandag al voor de finale geplaatst.

Golden State werd bij de hand genomen door sterspelers Kevin Durant en Stephen Curry. Durant was met 34 punten topscorer, terwijl Curry met 29 punten, 9 rebounds en 10 assists eveneens een flinke bijdrage leverde.

De thuisspelende Rockets, waar James Harden topschutter was met 32 punten, gaven net als de vorige wedstrijd in het derde kwart een voorsprong uit handen. Opvallend was het grote aantal gemiste driepunters. Liefst 27 pogingen op rij waren zonder succes.

In de best-of-sevenserie stonden de Warriors nog met 3-2 achter. Zaterdag kwam de titelverdediger op gelijke hoogte, waardoor het alles of niets was in het zevende duel.

"We hebben nog nooit in zo'n situatie gezeten", zei Curry. "De weg naar de finale zat vol hobbels en obstakels, maar we zijn overal overheen gekomen. Kampioen worden is ongelooflijk zwaar, daar is dit het bewijs van."

James

In een best-of-sevenserie strijden de Warriors dus net als de afgelopen drie jaar met de Cavaliers van vedette LeBron James om het kampioenschap. In 2015 en vorig jaar ging de titel naar de ploeg uit Californië.

De Warriors jagen na eerdere successen 1947, 1956 en 1975 op het zesde kampioenschap in de historie. De Cavaliers wonnen twee jaar geleden en dat was de eerste titel in de historie van de club. De club staat voor de vijfde keer in de eindstrijd.

Voor Curry wordt het zijn vierde NBA-finale op rij. Daarmee kan hij nog niet tippen aan James, die voor de achtste opeenvolgende keer strijdt om het kampioenschap. De finale begint donderdag in Oakland.