Kolisi eerste donkere aanvoerder van Zuid-Afrikaans rugbyteam

Het is de eerste keer in de 127-jarige historie dat voor het nationale rugbyteam van Zuid-Afrika een donkere captain is aangewezen. De 26-jarige Kolisi speelde tot nu toe 28 internationale Testwedstrijden voor zijn land

Rugby wordt in Zuid-Afrika traditioneel gezien als een sport voor de blanke minderheid. Pas na de afschaffing van de apartheid verschenen in de beginjaren negentig de eerste donkere spelers in de nationale ploeg. Niettemin domineren nog altijd voornamelijk blanke sporters en fans het rugby in Zuid-Afrika.

Kolisi, die uitkomt voor de Stormers uit Kaapstad, volgt de geblesseerde Warren Whiteley op. Aanstaande zaterdag is de blanke Pieter-Steph du Toit de aanvoerder als Zuid-Afrika Wales treft.

"Zij zullen allebei uitstekende aanvoerders zijn", zegt coach Rassie Erasmus. "Het is een enorme eer om aanvoerder van de Springboks te mogen zijn en Siya en Pieter-Steph zijn twee eerlijke, hardwerkende mannen, die alom gerespecteerd worden."

Chiliboy Ralepelle was tijdens een wedstrijd tegen Engeland in 2006 de eerste donkere rugbyer die captain was van Zuid-Afrika, maar die wedstrijd had geen officiële Test-status.