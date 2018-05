Waterpolosters beginnen superfinale World League met zege op Australië

De Nederlandse doelpunten kwamen van Sabrina van der Sloot (drie), Maud Megens (twee), Ilse Koolhaas en Vivian Sevenich. Oranje neemt het dinsdag op tegen Spanje en treft een dag later gastland China in groep A.

"Hier kunnen we tevreden mee zijn", zegt Havenga tegen waterpolo.nl. "Qua spel en vooral verdedigend was het erg stabiel. Aanvallend hebben we genoeg kansen gecreëerd. Dit geeft vertrouwen voor de rest van het toernooi.''

De waterpolosters verzekerden zich begin deze maand van een plek in de zogeheten Super Final door de laatste poulewedstrijd in de Europese kwalificatie met 11-10 te winnen van Spanje, de nummer twee van het laatste WK. In China strijden acht landen om de eindzege in de World League.

Vijfde

De ploeg van Havenga kwalificeerde zich vorig jaar ook voor de superfinale en eindigde toen als vijfde. In 2015 pakte Oranje het brons in de World League, de beste prestatie tot nu toe.

De Amerikaanse waterpolosters wonnen de laatste vier edities van het toernooi. De regerend wereldkampioenen zitten in de andere poule en begonnen de jacht op hun vijfde opeenvolgende titel met een royale zege op Japan (14-4). Canada klopte Rusland met 11-9.

De groepswedstrijden zijn alleen van belang voor de indeling van de kwartfinales, die op donderdag worden gespeeld. Twee dagen later is de eindstrijd in Kunshan.