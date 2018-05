LeBron James met Cavaliers voor vierde keer op rij naar NBA-finale

Dankzij de overwinning op de recordkampioen kwam de onderlinge stand in de best-of-sevenserie op 4-3. Vedette James was met 35 punten, 15 rebounds en 9 assists wederom van grote waarde voor de ploeg uit Cleveland.

De Cavaliers staan voor de vierde keer op rij in de eindstrijd en nemen het daarin mogelijk net als in de voorgaande jaren op tegen Golden State Warriors. De titelverdediger wacht in de nacht van maandag op dinsdag eerst nog een beslissend duel met Houston Rockets.

Van de voorgaande drie finales wonnen de Cavaliers alleen in 2016, wat de eerste titel in de clubhistorie betekende. In zowel 2015 als vorig jaar waren de Warriors te sterk voor de ploeg van James.

Achtste op rij

Voor James betekent de finaleplek de achtste op rij en zijn negende in totaal. In 2007 bereikte hij als speler van de Cavaliers al eens de eindstrijd en tussen 2011 en 2014 deed hij dat namens Miami Heat, waarmee hij twee keer kampioen werd.

"Heel veel mensen dachten dat wij het dit seizoen niet zouden halen", zei James, die met de Cavaliers wisselvallig presteerde in de reguliere competitie. In de play-offs nam hij zijn ploeg echter bij de hand.

"Ik heb tegen mezelf gezegd: laten we zo veel mogelijk uit dit seizoen halen. Ik probeer de sinaasappel uit te persen tot er helemaal niets meer uit komt."

Met zijn negende finaleplek staat James gedeeld vierde op de eeuwige ranglijst. Hij moet alleen Bill Russel (twaalf finales), Sam Jones (elf) en Kareem Abdul-Jabbar (tien) voor zich dulden.