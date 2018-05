Bloemendaal klopt Kampong en wint Euro Hockey League voor derde keer

De derde plaats was ook voor een Nederlandse ploeg. Rotterdam versloeg het Belgische Herakles eerder op de dag nipt met 5-4.

De Nederlandse landskampioen Kampong nam vlak voor rust door een veldgoal van Constantijn Jonker een 2-0 voorsprong, met de nieuwe puntentelling waarin veldgoals en strafballen dubbel tellen.

In het derde kwart kwam Bloemendaal op voorsprong door velddoelpunten van Xavier Lleonart en Roel Bovendeert. Bloemendaal-goalie Jaap Stockmann hield in het vierde kwart vervolgens het doel schoon en kon zo met een hoofdprijs afscheid nemen.

Na een duel waarin Kampong een strafcorner dacht te krijgen, sloeg Bloemendaal toe in de counter via Thierry Brinkman. In de slotfase maakte Jamie Dwyer er zelfs nog 8-2 van.

Kampong won de Euro Hockey League eerder in 2009 en 2013. Kampong was twee jaar geleden de beste in het prestigieuze toernooi. Vorig jaar ging het Duitse Rot-Weiss Köln met de eindzege aan de haal.