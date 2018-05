Schippers eindigt bij Diamond League in Eugene als vierde op 100 meter

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter slaagde er ook net niet in om onder de elf seconden te lopen. Ze finishte in 11,01.

Schippers moest met die tijd de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (10,88), diens landgenote Murielle Ahouré (10,90) en de Jamaicaanse Elaine Thompson (10,98) voor zich dulden.

Schippers wacht nog altijd op haar eerste zege van dit Diamond League-seizoen. Ze kwam begin deze maand in Doha niet verder dan de zesde plaats op de 100 meter en werd een week later in Shanghai tweede op de 200 meter.

Rome

De Diamond League gaat over veertien wedstrijden. Rome, Oslo, Stockholm, Parijs, Lausanne, Rabat, Monaco, Londen, Birmingham, Zürich en Brussel komen nog aan de beurt.

Schippers is volgend weekend de blikvanger bij de FBK Games in Hengelo. Ze maakt in eigen land haar opwachting op de 200 meter.

"Ik loop altijd goed in Hengelo en na al die jaren voelt het een beetje als thuiskomen. Het enthousiaste publiek en de sfeer in het stadion geven me echt een kick", zei de Utrechtse daar vorige maand over.

Schippers kwam eerder dit jaar in actie in de finale van de 60 meter bij de WK indoor in Birmingham. Ze eindigde daar als vijfde, maar was toch tevreden.