Van der Mark wint als eerste Nederlander ooit race in WK superbike

De 25-jarige Van der Mark gaat daardoor de geschiedenisboeken in als de eerste Nederlander ooit die een race in het WK superbike wint.

Na een tactisch sterke race bleef de Zuid-Hollander de WK-leider en regerend kampioen Jonathan Rea ruim een seconde voor op diens 'thuisbaan'. Een andere Brit, Tom Sykes, werd derde in Leicestershire.

Met nog negen ronden te gaan nam Van der Mark de leiding over van Sykes, die de hele race al in een hevige strijd met diens land- en teamgenoot Rea (Kawasaki) verwikkeld was.

In de eerste bocht van zijn slotronde maakte de Nederlander nog wel een klein foutje, maar hij hield stand en bezorgde Yamaha zodoende de eerste zege sinds 2010.

WK-stand

Van der Mark veroverde met zijn overwinning 25 punten voor de WK-stand en klom daardoor van de zesde naar de vierde plek. Klassementsleider Rea liep weer verder uit bij nummer twee Chaz Davies, die zich in de eerste race op Donington Park tevreden moest stellen met de achtste plek.

Eerder dit seizoen werd Van der Mark al twee keer tweede, waaronder in de eerste race op het TT-circuit van Assen. Een dag later werd hij derde in Drenthe.

Vorig jaar maakte Van der Mark nog twee keer een uitstapje naar de koningsklasse van de motorsport, de MotoGP. Hij werd toen zestiende in Maleisië en zeventiende in Valencia.

Zondag staat er nog een race op het programma op Donington Park, waar het zesde weekend van het WK superbike-seizoen wordt afgewerkt.