James dwingt beslissende ontmoeting af voor Cavaliers in Conference-finale

Daardoor gaan de Cavaliers en Celtics in de nacht van zondag op maandag uitmaken wie zich plaatst voor de NBA Finals, waarin Houston Rockets of regerend kampioen Golden State Warriors wacht.

Met 46 punten, 11 rebounds en 9 assists was James zoals wel vaker de grote man bij de ploeg uit Ohio. De vedette van de verliezend finalist van vorig jaar leidde de Cavaliers naar een 109-99-overwinning in de eigen Quicken Loans Arena.

Daardoor maakt de formatie uit Cleveland nog altijd kans op de vierde NBA-finale op rij. In 2015 en 2017 bleek Golden State Warriors een maatje te groot, maar in 2016 was er wel winst voor de 'Cavs'.

Geboren kampioen

"Een geweldenaar", stak coach Tyronn Lue na afloop de loftrompet over zijn vedette. "Hij is een geboren kampioen en gaf vandaag weer alles. Dat hadden we echt nodig, zeker nadat Kevin Love wegviel", doelde hij op de vroege blessure van zijn andere sterspeler.

"We moesten LeBron daardoor zo lang mogelijk op het veld laten staan en hij heeft het andermaal waargemaakt. Hij bezweek niet onder de druk en heeft ons er zoals gebruikelijk weer doorheen gesleept", aldus Lue.

James zelf bleef koeltjes en liet zich niet meeslepen door alle hosannaverhalen. "Nu op naar wedstrijd zeven", blikte hij alweer vooruit. "Ik weet waartoe ik in staat ben en ga mijn uiterste best doen, meer kan ik niet doen."

De beslissing in de finale van de Eastern Conference valt in de nacht van zondag op maandag in de TD Garden van Boston. In het westen is de stand nu 3-2 in het voordeel van Houston Rockets.