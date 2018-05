Van Gerwen en Van Barneveld snel uitgeschakeld op German Darts Masters

Van Gerwen ging kansloos met liefst 8-3 onderuit tegen de Belg Dimitri van den Bergh, terwijl Van Barneveld nipt met 8-7 zijn meerdere moest erkennen in de Schot Peter Wright.

Van Gerwen noteerde tegen Van den Bergh weliswaar een hoger gemiddelde (98,72 om 94,35 punten per drie pijlen), maar legde het af op de dubbels (33,33 procent om 47,06 procent).

Het is voor Van Gerwen pas zijn eerste nederlaag ooit tegen Van den Bergh, nadat de nummer één van de wereld er in de vier voorgaande onderlinge ontmoetingen met de jeugdwereldkampioen telkens met de winst vandoor was gegaan.

Van Barneveld gaf Wright heel wat meer tegenstand en wist nog zelfs bijna een 5-1 achterstand goed te maken, maar in de beslissende vijftiende leg die hij nota bene zelf mocht beginnen gaf hij het alsnog weg.

Schalke 04

De German Darts Masters wordt gespeeld in het stadion van Bundesliga-club Schalke 04 (de Veltins-Arena in Gelsenkirchen), waar plaats is voor een recordaantal van twintigduizend dartsliefhebbers.

Na de German Darts Masters volgen er de komende maanden nog vier World Series-toernooien (Shanghai, Auckland, Melbourne en Brisbane), waarna in november in Wenen de World Series Finals volgt.

Daarin bestaat het deelnemersveld uit de top acht van de World Series ranking, zestien uitgenodigde spelers en vier qualifiers door middel van een kwalificatietoernooi.

Van Gerwen schreef de World Series Finals de afgelopen drie jaar telkens op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Wright (2015 en 2016) en diens landgenoot Gary Anderson (2017) te verslaan.