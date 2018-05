Rockets na derde zege op Warriors één overwinning verwijderd van NBA-finale

De stand in de best-of-sevenserie in de finale van de Western Conference kwam daarmee op 3-2 in het voordeel van de Rockets.

De thuisclub vlogen uit de startblokken in de vijfde wedstrijd, maar door een mindere fase in het tweede kwart hielden beide teams elkaar halverwege in evenwicht (45-45).

De Rockets begonnen door een afgekeurd punt zelfs met een puntje achterstand aan het laatste kwart, maar daarin trokken ze met 22 punten tegen 22 voor de Warriors alsnog aan het langste eind.

Gordon

Bij de Rockets was Eric Gordon met 24 punten de topschutter, terwijl namens de Warriors Kevin Durant met 29 punten het meest trefzeker was.

De Rockets veroverden in 1994 en 1995 de NBA-titel, terwijl de Warriors dat naast vorig jaar ook in 2015 deden. Zij verloren daarnaast ook nog eens in 2016 de finale van Cleveland Cavaliers.

De zesde wedstrijd tussen de Rockets en de Warriors vindt in de nacht van zaterdag op zondag plaats in de Oracle Arena in Oakland.