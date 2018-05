Jakobsen verliest in laatste etappe Ronde des Fjords leiderstrui

De 21-jarige Nederlander van Quick-Step Floors kwam in de heuvelachtige etappe over 185 kilometer tussen Farsund en Egersund als 29e over de finish. De Belg Bjorg Lambrecht won de etappe.

Albasini (37) eindigde als tweede en verzekerde zich daarmee van de eerste plaats in het eindklassement. Hij werd woensdag winnaar van de tweede etappe, Jakobsen sprintte naar de winst in de eerste rit.

Pim Ligthart, die donderdag als vierde finishte, belandde op de derde plek in de eindstand achter Lambrecht. Jakobsen duikelde naar de 22e plaats in de eindrangschikking.

Albasini is als eindwinnaar de opvolger van Edvald Boasson Hagen, die de ronde in zijn thuisland in 2017 op zijn naam schreef.