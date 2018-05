Washington Capitals voor het eerst in twintig jaar naar finale NHL

De ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad kroonde zich tot kampioen van de Eastern Conference door het beslissende duel in de best-of-sevenserie tegen Tampa Bay Lightning met 4-0 te winnen (1-0, 2-0 en 1-0).

De Capitals nemen het in de grote finale van de NHL op tegen Vegas Golden Knights, dat zich eerder al voor de eindstrijd plaatste en als debutant direct de Stanley Cup kan pakken.

Washington Capitals mag voor de tweede keer in de 44-jarige clubhistorie gaan strijden om de enorme bokaal voor de beste ploeg van de NHL. De Capitals verloren in 1998 de finale tegen Detroit Red Wings (0-4).

Emotioneel

Capitals-aanvoerder Alexander Ovechkin, die in het zevende duel met Tampa Bay Lightning al na een minuut de score opende, had geen woorden voor het bereiken van de finale. "Ik ben erg emotioneel, we hebben heel lang op dit moment gewacht", zei de Rus.

André Burakovsky (twee) en Nicklas Bäckström voerden de stand op naar 4-0. Keeper Braden Holtby wist liefst 29 reddingen te verrichten en hield zo net als in het zesde duel zijn doel schoon.

De voorgaande twee jaar was Pittsburgh Penguins de beste van de NHL. De ploeg uit Pennsylvania won de finale in 2016 met 4-2 van San Jose Sharks en was vorig jaar met dezelfde cijfers te sterk voor Nashville Predators.