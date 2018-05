Celtics hebben NBA-finale in zicht na derde overwinning op Cavaliers

De Celtics waren de finalist van de laatste drie jaar in eigen huis met 96-83 de baas. Jayson Tatum was goed voor 24 punten. Bij de Cavaliers was LeBron James met 26 punten, 10 rebounds en 5 assists weer eens de belangrijkste man.

Het volgende duel in de best-of-sevenserie tussen de Celtics en de Cavaliers is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Cleveland. De ploeg van vedette James moet die wedstrijd winnen om in de race te blijven voor de finale.

"We moeten vrijdag reageren. We spelen in deze play-offs thuis heel goed, maar ik wil nog niet aan een zevende wedstrijd denken. Alles draait nu om wedstrijd zes", aldus James, die de laatste zeven jaar in de NBA-finale stond en in 2012, 2013 en 2016 het kampioenschap vierde.

Boston Celtics stond acht jaar geleden voor het laatst in de eindstrijd van de NBA. Destijds was Los Angeles Lakers met 4-3 nipt te sterk voor de zeventienvoudig kampioen. De laatste titel van de club dateert van 2008.

In de finale van de Western Conference is de stand tussen titelverdediger Golden State Warriors en Houston Rockets na vier wedstrijden 2-2. Die ploegen treffen elkaar in de nacht van donderdag op vrijdag voor de vijfde keer.