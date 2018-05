Alles over Roland Garros: 'Hopelijk kan Bertens in toernooi groeien'

De favorieten bij de mannen:

Eigenlijk is er maar één favoriet bij de mannen en dat is Rafael Nadal, die vorig jaar met zijn tiende titel in Parijs zijn 'décima' completeerde. "Op gravel, en zeker in een best-of-five, is Nadal onaantastbaar. In elk geval dit seizoen”, zegt oud-tennisser John van Lottum.

De 42-jarige Van Lottum, die in 1999 de nummer 62 van de wereld was, is onder de indruk van het seizoen van Nadal tot nu toe. De 31-jarige Spanjaard pakte de titel in Monte Carlo, Barcelona en Rome. Alleen bij het Masterstoernooi van Madrid werd de nummer één van de wereld vroegtijdig uitgeschakeld. Dominic Thiem was in de kwartfinales te sterk voor Nadal.

"De nederlaag in Madrid kwam puur door vermoeidheid", zegt Van Lottum. "Zijn grootste tegenstander is hijzelf en zijn fysieke gesteldheid. Zonder blessureleed of andere fysieke problemen zie ik Nadal door niemand verslagen worden."

Niet Thiem maar Alexander Zverev, die geldt als het grootste talent ter wereld, schreef het toernooi in Rome op zijn naam. De 21-jarige Duitser is dan ook een van de uitdagers van Nadal op Roland Garros, hoewel zijn palmares op Grand Slam-toernooien niet in zijn voordeel spreekt. Zverev noteerde als beste prestatie een vierde ronde op Wimbledon vorig jaar.

Plaatsingslijst mannen Roland Garros 2018 1. Rafael Nadal (Spa)

2. Alexander Zverev (Dui)

3. Marin Cilic (Kro)

4. Grigor Dimitrov (Bul)

5. Juan Martin del Potro (Arg)

6. Kevin Anderson (Zaf)

7. Dominic Thiem (Oos)

8. David Goffin (Bel)

Volgens Van Lottum is het de vraag of Zverev, die in Parijs nooit verder kwam dan de derde ronde (2016), fysiek sterk genoeg is om eindelijk te excelleren op een Grand Slam. "Het verleden heeft uitgewezen dat Zverev echt nog een stap moet maken, vooral fysiek, om in zeven best-of-five-wedstrijden goed te presteren. Mede door verlies aan focus geeft hij weleens onnodig een set weg, waardoor zijn wedstrijden langer duren en het fysiek extra zwaar wordt."

Van Lottum gebruikt de finale in Rome tegen Nadal van vorige week ter illustratie: "Toen was Zverev ook op". Toch is Zverev volgens hem een van de kanshebbers. "De potentie is er, ook fysiek." De als eerste geplaatste Nadal en de als tweede geplaatste Zverev kunnen elkaar in Parijs pas in de finale treffen.

Een andere uitdager van Nadal, gravelspecialist Thiem, heeft zich al bewezen op Roland Garros. De afgelopen twee jaar haalde de Oostenrijker de halve finales in Parijs. Bovendien is hij de enige die Nadal dit seizoen heeft verslagen op gravel. Van Lottum verwacht dan ook veel van Thiem: "Hoewel ik hem minder goed vind spelen dan vorig jaar, moet hij ver kunnen komen – minimaal tot de kwartfinales."

De voormalig nummer één Novak Djokovic (31) zal voor Nadal een van de belangrijkste uitdagers zijn, gezien het verleden. Maar sinds de Serviër terug is van een elleboogblessure laat hij zeer wisselvallig spel zien. Met een halvefinaleplaats in Rome, waar hij op Nadal stuitte, lijkt de huidige mondiale nummer 22 wel weer aan de betere hand. Toch is Djokovic volgens Van Lottum "nog niet ver genoeg om Nadal aan te kunnen".

Twintigvoudig Grand Slam-winnaar Roger Federer en Andy Murray doen niet mee aan de tweede 'major' van het jaar. Outsiders zijn volgens de voormalig professional Kei Nishikori, Marin Cilic en David Goffin, die in de eerste ronde op Robin Haase stuit. "Nishikori en Cilic doen het momenteel goed op gravel en Goffin kan speldenprikjes uitdelen."

De favorieten bij de vrouwen:

Bij de vrouwen ligt de strijd veel meer open. "Niemand domineert momenteel de WTA Tour", zegt Van Lottum, waardoor ook een verrassing als vorig jaar met de Letse winnares Jelena Ostapenko zich opnieuw voor zou kunnen doen.

Plaatsingslijst vrouwen Roland Garros 2018 1. Simona Halep (Roe)

2. Carolina Wozniacki (Den)

3. Garbine Muguruza (Spa)

4. Elina Svitolina (Oek)

5. Jelena Ostapenko (Let)

6. Karolina Pliskova (Tsj)

7. Caroline Garcia (Fra)

8. Petra Kvitova (Tsj)

De twee favorieten lijken toch Simona Halep en Elina Svitolina. De Roemeense nummer één van de wereld heeft al tweemaal de finale gehaald in Parijs (2014 en vorig jaar), maar wacht nog altijd op haar eerste Grand Slam-titel. Svitolina kent een goede voorbereiding op Roland Garros. In de finale van het toernooi in Rome troffen de speelsters elkaar nog, waar de 23-jarige Oekraïnse een klasse beter was dan haar drie jaar oudere opponente. Op Grand Slam-niveau kwam Svitolina echter nooit verder dan de kwartfinales.

Serena Williams maakt na ruim een jaar afwezigheid door zwangerschap weer haar opwachting op Grand Slam-niveau. De 23-voudig Grand Slam-kampioene gaat op voor haar vierde Roland Garros-titel, maar Van Lottum denkt dat het ontbreken van wedstrijdritme haar parten gaat spelen. "Op gravel duren de rally’s gemiddeld gezien iets langer en dat zal haar opbreken."

Van Lottum ziet Karolina Pliskova, Petra Kvitova, Garbiñe Muguruza en Caroline Garcia, naast Halep en Svitolina ver komen in het toernooi.

Nederlanders

De Nederlandse hoop is gevestigd op Kiki Bertens. De 26-jarige Wateringse bereikte in 2016 verrassend de halve finales, waar zij haar meerdere moest erkennen in de 36-jarige Williams. Gravel is duidelijk de beste ondergrond van Bertens, aangezien ze op deze ondergrond al haar zes titels pakte. "Ik vind haar geen speelster die tot de topfavorieten behoort omdat ze daar niet constant genoeg voor is, maar wel een outsider", zegt de voormalig nummer 62 van de wereld.

Bertens, die deze week nog actief is bij het toernooi van Neurenberg, speelt in de eerste ronde tegen Aryna Sabalenka. De Wit-Russische is de mondiale nummer 48 en staat daarmee dertig plaatsen lager dan Bertens. Gezien haar recente prestaties op gravel (drie nederlagen in de eerste ronde) mag Bertens normaal gesproken geen probleem hebben met de twintigjarige Wit-Russin.

"Het zou ideaal voor Bertens zijn als ze in de eerste rondes een beetje getest wordt en dan in het toernooi kan groeien. Ze is een diesel en zal het in de eerste week opgebouwde vertrouwen nodig hebben om topspeelster aan te kunnen. Bertens heeft in het verleden – bijvoorbeeld in Madrid dit jaar – wel laten zien dat ze in staat is om van de topfavorieten te winnen."

De Wateringse kan in de derde ronde op de Duitse Angelique Kerber stuiten en in een eventuele kwartfinale wacht mogelijk Halep.

Het is de vraag of Bertens kan omgaan met de druk die op haar rust als outsider voor de titel. "Krijgt Bertens weer het positieve gevoel van 2016 of het mindere gevoel dat ze vorig jaar had? Dat kan ze nu nog niet voorspellen, maar zal wel doorslaggevend zijn", voorspelt Van Lottum.

Bij de mannen is Robin Haase de enige Nederlander in het hoofdtoernooi. De 31-jarige Haase kwam in Parijs nooit verder dan de tweede ronde.

"Over het algemeen is Haase niet echt een Grand Slam-speler; hij is mentaal misschien niet sterk genoeg in best-of-five-wedstrijden", aldus Van Lottum.

Haase heeft het niet getroffen bij de loting. Hij treft in de eerste ronde Goffin, de nummer negen van de wereld. Haase en de 27-jarige Belg troffen elkaar vijf keer eerder. Alleen vorig jaar in Gstaad won de 31-jarige Haase.

Twee weken geleden in Madrid was Goffin (27) nog in twee sets te sterk voor de huidige mondiale nummer 44: 7-5 en 6-3.

Roland Garros 2017:

In 2017 ging La Coupe des Mousquetaires voor de tiende keer naar Nadal. Hij was een maat te groot voor de winnaar van 2015 Stan Wawrinka (6-2, 6-3 en 6-1).

Bij de vrouwen was er sprake van een revelatie: de ongeplaatste Ostapenko mocht na drie sets tegen Halep La Coupe Suzanne Lenglen omhooghouden (4-6, 6-4 en 6-3).

Recordwinnaars:

Mannen

Rafael Nadal met tien overwinningen (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2017)

Vrouwen

Chris Evert met zeven overwinningen (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 en 1986)