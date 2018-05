Volleybalsters lijden tegen VS eerste nederlaag in Nations League

Het was het tweede duel in de tweede reeks wedstrijden, nadat België dinsdag met 3-2 verlagen werd. Donderdag sluit Oranje de tweede reeks af met een wedstrijd tegen gastland Japan.

Vorige week won Nederland in de eerste reeks in het Russische Jekaterinenburg van Argentinië, Thailand en Rusland.

Morrison startte met Yvon Beliën, Maret Balkestein-Grothues, Lonneke Slöetjes, Anne Buijs, Laura Dijkema, Nicole Koolhaas en libero Kirsten Knip in de basis.

Buijs nam daarmee de plaats in van Celeste Plak, die als wisselspeelster wel veelvuldig in het veld verscheen. Dijkema was weer spelverdeelster in plaats van Britt Bongaerts, terwijl Knip op de liberopositie Myrthe Schoot verving.

Vrijwel gelijkwaardig

De Amerikaanse vrouwen, die Nederland op de Olympische Spelen van 2014 in Rio de Janeiro van het brons hielden, openden voortvarend maar in de tweede set toonde Oranje zich vrijwel gelijkwaardig.

Ook in de derde set was het lang spannend. Na twee punten van Balkestein stond het 19-19, maar daarna liep de VS toch weer weg. Balkestein was aan Nederlandse kant verantwoordelijk voor de meeste punten (veertien).

Nederland komt twee keer in actie in eigen land, in Apeldoorn (29-31 mei) en in Rotterdam (5-7 juni). Eind juni is de strijd om de medailles in het Chinese Nanjing.