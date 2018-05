Houston trekt stand gelijk tegen Golden State in finale Western Conference

De Rockets maakten in het laatste kwart een achterstand van twaalf punten goed. Dat deed de ploeg met name dankzij James Harden, die in totaal goed was voor dertig punten, en Chris Paul, die tot 27 punten kwam.

Bij de Warriors waren Stephen Curry (28 punten) en Kevin Durant (27) de topschutters. Het vijfde duel is donderdag in Houston.

Voor titelverdediger Golden State was het de eerste thuisnederlaag in de play-offs sinds 2016. Het team uit Californië werd in 2015 en 2017 NBA-kampioen door in de finale van Cleveland Cavaliers te winnen. In 2016 waren de Cavaliers te sterk in de eindstrijd.

De Rockets werden twee keer kampioen van de NBA, in 1994 en in 1995.

In de finale van de Eastern Conference tussen Boston Celtics en Cleveland Cavaliers is de stand eveneens 2-2. Woensdag wordt in Boston de vijfde wedstrijd gespeeld.