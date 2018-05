Van Roosmalen en Belgaroui strijden in New York om wereldtitels kickboksen

Van Roosmalen neemt in het Hulu Theatre op Madison Square Garden op tegen de Thai Petchpanomrung Kiatmookao. De 28-jarige Bosschenaar kreeg de wereldtitel in 2016 voor het eerst op zijn naam.

Begin 2017 raakte hij zijn kampioensriem weer kwijt, omdat hij voor zijn gevecht met de Canadees Matt Embree niet door de weging kwam. Later dat jaar heroverde Van Roosmalen zijn titel door in zijn geboortestad Kiatmookao te verslaan.

Sindsdien verdedigde Van Roosmalen zijn titel tweemaal met succes, waaronder eind mei tegen de Amerikaan Kevin VanNostrand.

Belgaroui

Ook de wereldtitel in het middengewicht staat op het spel in New York. Belgaroui hoopt de titelverdediger Alex Pereira te verslaan.

De Braziliaan was in december in Ahoy nog te sterk voor de Amsterdammer en behield daarmee zijn 'belt'. Eerder, bij Glory 40 in Kopenhagen, wist Belgaroui Pereira wel te verslaan.

Op 2 juni staat eerst nog Glory 54 in Birmingham op het programma. Rico Verhoeven verdedigt daar zijn wereldtitel zwaargewicht tegen de Kroaat Mladen Brestovac.