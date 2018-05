James helpt Cavaliers naast Celtics in finale Eastern Conference

De stand in de best-of-sevenserie is nu 2-2. De vijfde confrontatie is woensdag in Boston.

James had net als zaterdag, toen de Cavaliers met 116-86 wonnen, een groot aandeel in de zege. Hij kwam dit keer tot 44 punten.

De 33-jarige Amerikaan is überhaupt uitstekend op dreef in deze play-offs. Hij heeft inmiddels al zesmaal de grens van veertig punten doorbroken.

Ongeslagen

Bij Boston Celtics was Jaylen Brown met 25 punten het meest trefzeker, maar daarmee stond hij dus in de schaduw van James.

De Celtics zijn dit seizoen in de play-offs in eigen stad nog ongeslagen en James weet dan ook wat de Cavaliers woensdag te wachten staat.

"Het is een vijandige omgeving, dat weten we. We zullen ons daarvoor moeten afsluiten en ons focussen op ons eigen spel. De sfeer zal weer geweldig zijn", zei hij.