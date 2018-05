Titelverdediger Golden State weer op voorsprong na klinkende zege op Houston

De thuisploeg was oppermachtig en versloeg de tegenstander uit Texas met 126-85. Bij rust leidde Golden State al met 54-43.

Het was voor de vijfvoudig NBA-kampioen de zestiende opeenvolgende thuisoverwinning in de play-offs. Dat is een nieuw record in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Sterspeler Stephen Curry was weer eens belangrijk voor de thuisploeg. Hij werd topscorer van de wedstrijd met in totaal 35 punten.

Golden State begon aan de finale van de Western Conference met een 106-119 uitzege in Houston. Daarna trokken de Texanen de stand gelijk door thuis met 127-105 te winnen. Dinsdag is in Oakland de vierde wedstrijd van de reeks, de tweede thuiswedstrijd voor Golden State.

De winnaar van deze serie neemt het in de NBA-finale op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Boston Celtics en Cleveland Cavaliers. Boston leidt in die serie met 2-1. De vierde wedstrijd in deze reeks is maandagavond (lokale tijd) in Cleveland.

Golden State is de titelverdediger. De ploeg versloeg Cleveland vorig jaar overtuigend met 4-1 in de finale in een best-of-sevenserie.